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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Anlaşmaya varıldı! İşte Szalai'nin yeni takımı

11.07.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasından sonra bir ayrılık haberi daha geldi. Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe ile anlaşma haberini duyurdular. İşte detaylar...

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin de en hareketli ekiplerinden biri olarak ön plana çıkarken Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle oldukça ses getirmişti.

Sarı-Lacivertliler'de bazı isimler için ayrılık iddiaları gelmeye devam ederken, bu isimlerden biri de Macar savunmacı Atilla Szalai...

'ANLAŞMAYA VARILDI'

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Alman basınından Kicker'ın son dakika haberine göre; Kulüpler, Szalai'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Haberde; Union Berlin'in 12 milyon euro teklif ettiği Macar stoper için Fenerbahçe'nin ilk olarak 20 milyon euro istediği belirtildi.

GERÇEKLEŞİRSE REKOR KIRACAK

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Bundesliga ekibinin, teklifini 14 milyon euroya yükselttiği ve sarı-lacivertlilerden olumlu yanıt aldığı bilgisi verildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Union Berlin, kulüp tarihinin en yüksek bonservis ücreti ödediği oyuncunun Szalai olacağı vurgulanırken transferinin tamamen bitmediği ve detayların görüşüldüğü de ileri sürüldü.

FRANSIZLAR TEKLİFE HAZIRLANIYOR

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Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'e gönderen Napoli'nin de Macar stoperle ilgilendiği, ayrıca Farioli'nin başına geçtiği Ligue 1 ekibi Nice'in de teklif yapabileceği kaydedildi.


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