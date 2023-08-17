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  4. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Gece yarısı sessiz sedasız İstanbul'dan valizleriyle birlikte ayrıldı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Gece yarısı sessiz sedasız İstanbul'dan valizleriyle birlikte ayrıldı

17.08.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Willian Arao, Panathinaikos'a transferi için gittiği Yunanistan'da ilk açıklamasını havalimanında yaptı. İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda görmek istemediği yıldız oyuncu sarı-lacivertli kulübe sessiz sedasız veda etti.

Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılan Willian Arao, dün gece sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı. Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olmak için Yunanistan'a giden Arao, ilk açıklamalarını yaptı.

İSMAİL KARTAL BİLETİNİ KESTİ

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Yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği oyuncularla yolların ayrılmasını isteyen İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetimine ilk olarak Arao'nun ismini verdi. Orta saha rotasyonunda kullanmayı düşünmediği Arao'nun transferine onay veren İsmail Kartal, yıldız oyuncunun takımdan gidişine izin verdi.

"BU YÜZDEN KARARIMI KOLAY VERDİM"

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Şampiyonluklar yaşamak için Panathinaikos'a geldiğini belirten Arao, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" sözlerini kullandı.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

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Fenerbahçe, Arao'nun transferinden yaklaşık 2.5 milyon euro kazanacak. Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmişti.

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İsmail Kartal fenerbahçe şampiyonluklar sezon

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