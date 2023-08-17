Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Gece yarısı sessiz sedasız İstanbul'dan valizleriyle birlikte ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrılan Willian Arao, dün gece sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı. Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer olmak için Yunanistan'a giden Arao, ilk açıklamalarını yaptı.
Yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği oyuncularla yolların ayrılmasını isteyen İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetimine ilk olarak Arao'nun ismini verdi. Orta saha rotasyonunda kullanmayı düşünmediği Arao'nun transferine onay veren İsmail Kartal, yıldız oyuncunun takımdan gidişine izin verdi.
Şampiyonluklar yaşamak için Panathinaikos'a geldiğini belirten Arao, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" sözlerini kullandı.
Fenerbahçe, Arao'nun transferinden yaklaşık 2.5 milyon euro kazanacak. Willian Arao geçen yıl Fenerbahçe'ye 3 milyon euroya Flamengo'dan gelmişti.