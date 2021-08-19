Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mame Thiam...

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan Fenerbahçe 'ye bedelsiz olarak transfer olan Mame Thiam, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılmış, Senegalli forvete de kendisine takım bulması iletilmişti.

KONYASPOR İLE ANLAŞMA TAMAM

Son dönemde bu transfer için devreye giren Konyaspor'un, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların 1 milyon euro karşılığında Mame Thiam'ı kadrosuna katacağı ve bonservisi 3 taksitle ödeyeceği kaydedildi.

MAME THIAM'IN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla 2020/2021 sezonunda 34 maça çıkan Thiam, 8 gol, 4 asistlik katkıda bulunmuştu. 2019/2020 sezonunda da Kasımpaşa'da 28 maçta 12 gol, 8 asist yapmıştı.



