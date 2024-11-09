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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 11:52
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ligde dalya demeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu yaşıyor.

Fenerbahçe'de görev aldığı süre boyunca 149 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı.

Trendyol Süper Lig'de ise 99 kez sarı-lacivertli formayı terleten Osayi-Samuel, 6 kez gol sevinci yaşarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

TAKIMDAKİ EN ESKİ İSİMLERDEN

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2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, takımdaki en eski isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Mevcut kadrodaki isimlerden Fenerbahçe formasını en uzun süre giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş olurken, bu futbolcuyu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip etti.

Sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZONKİ 11. MAÇI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Net Global Sivasspor karşılaşmasında şans vermesi durumunda ligdeki 100. maçına çıkacak Osayi-Samuel, bu sezon ise 11. resmi karşılaşmasını oynayacak.

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 3 maçta forma giyen Osayi-Samuel, forma giydiği 10 müsabaka 679 dakika sahada kaldı.

Bu sezon gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında oynanan müsabakada Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı.

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Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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