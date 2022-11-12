Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel takım tercihini açıkladı! 5 gün sonra yeni ekibiyle sahada olacak

Fenerbahçe'nin yükselişinde büyük pay sahibi olan defansın bel kemiği Bright Osayi-Samuel, milli takım tercihini resmen açıkladı. İngiltere ve Nijerya'nın listesinde olan yıldız oyuncu nihai kararını verdiğini ve kendisine saygı duyulmasını istediğini söyledi.

17 KASIM'DA SAHADA OLACAK

İngiltere'den daha çok Nijerya milli takımının yakınlık göstermesinden dolayı Bright Osayi-Samuel'in Nijerya'yı seçtiği öğrenildi. Kendisine saygı duyulmasını isteyen yıldız isim, "Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum" dedi.

Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım'da Lizbon'da oynanacak. Bright Osayi-Samuel'in o maçta sahada olması bekleniyor.



