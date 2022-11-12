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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel takım tercihini açıkladı! 5 gün sonra yeni ekibiyle sahada olacak

12.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte büyük bir sıçrayış yaşayan Bright Osayi-Samuel milli takım hakkında kararını verdi. Hem Nijerya hem de İngiltere milli takımının geniş oyuncu havuzuna dahil edilen yıldız oyuncu nihai kararını verdiğini açıkladı. Bright Osayi-Samuel, tercihini Nijerya'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel takım tercihini açıkladı! 5 gün sonra yeni ekibiyle sahada olacak
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yükselişinde büyük pay sahibi olan defansın bel kemiği Bright Osayi-Samuel, milli takım tercihini resmen açıkladı. İngiltere ve Nijerya'nın listesinde olan yıldız oyuncu nihai kararını verdiğini ve kendisine saygı duyulmasını istediğini söyledi.

17 KASIM'DA SAHADA OLACAK

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İngiltere'den daha çok Nijerya milli takımının yakınlık göstermesinden dolayı Bright Osayi-Samuel'in Nijerya'yı seçtiği öğrenildi. Kendisine saygı duyulmasını isteyen yıldız isim, "Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum" dedi.

Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım'da Lizbon'da oynanacak. Bright Osayi-Samuel'in o maçta sahada olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe nijerya milli takımı

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