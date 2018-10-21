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Fenerbahçe'de büyük gol krizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada gol konusunda sınıfta kaldı.

Fenerbahçe'de büyük gol krizi

Fenerbahçe ligde gol konusunda sınıfta kaldı. 9 haftada 6 kez rakip ağları sarsabilen sarı-lacivertliler, bu alanda ligin de en kötü takımlarından biri oldu. Fenerbahçe, maç eksiği olan Erzurumspor'un yanı sıra Bursaspor'la beraber ligde en az gol atan takım oldu. Son sırada yer alan Akhisarspor dahi 9 golle Fenerbahçe'den daha fazla gol sevinci yaşadı.

4 NET POZİSYON

İkinci yarıda Fenerbahçe'de en aktif isim Roberto Soldado oldu. İlk yarıda oyun ve pozisyon olarak tıkanan sarı-lacivertlilerde, ikinci yarıda arka arkaya pozisyonlar geldi. Özellikle Soldado, 4 net pozisyonla maçın en çok öne çıkan ismi olarak dikkat çekti.

1998'DEN BERİ İLK KEZ

Fenerbahçe, Şubat 1998'den bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste 3 maçta gol atamadı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Sivasspor

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