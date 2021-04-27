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Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

27.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, savunma oyuncularından aldığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. Özellikle Caner Erkin asistleriyle lige damga vururken Galatasaray'ın bütün beklerini solladı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savunma oyuncularından aldığı skor katkıları...

Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Kasımpaşa'yı geçerek şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de gollerin birini Szalai atarken, Caner Erkin, Valencia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi. Sarı-lacivertli savunmacılar, sadece Kasımpaşa maçında değil, ligin geride kalan haftalarında da hücumdaki katkılarıyla ön plana çıktı.Bu sezon Kanarya'nın topladığı 72 puanın 37'sinde defans oyuncularının katkısı var. Sarı-Lacivertli takım stoperlerinden 6 gol, 2 asistlik yardım alırken, bekler ise 4 gol, 12 asist yaptı.

STOPERLERDE EN ETKİLİ SZALAI!

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Savunmadaki performansıyla göz dolduran Szalai, attığı 3 golle stoperler içinde hücumda en etkili isim... Tisserand, 1 gol, 1 asist, Serdar ise 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Lemos ile Sadık ise skor üretemedi.

CANER ERKİN FAKTÖRÜ

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Fenerbahçe'nin bekleri de hücumdaki katkılarıyla ön planda... Bu bölgede Caner Erkin, en dikkat çekici isim... Tecrübeli futbolcu, 29 maçta 9 kez gol pası verirken gol sevinci ise yaşayamadı. Diğer beklerden Gökhan Gönül, 2 gol, 2 asist, Nazım, 1 gol 1 asist, Novak da 1 gollük performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'NİN GERİSİNDE KALDI

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Lider Beşiktaş ise savunma oyuncularının skor katkısı yaptığı maçlarda 35 puan topladı. Stoperler 5 gol atarken 4'ü Vida'dan geldi. 1'i ise Welinton'a ait.Siyah-Beyazlılar'ın 3 beki; Rıdvan, N'Sakala ve Rosier, 2 gol, 9 asistlik performans üretirken Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

GALATASARAY'IN 6 BEKİ BİR CANER ETMEDİ

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Şampiyonluğu diğer adayı Galatasaray ise 34 golle savunmacılarından en az katkı alan takım konumunda bulunuyor.Sarı-kırmızılılarda stoperler 2 gol, 5 asistlik performans gösterirken gollerin 2'si ve asistlerin 4'ü Donk'a ait.Aslan'ın 6 beki de 1 gol, 8 asistlik katı verdi. G.Saray'ın 6 beki Caner Erkin kadar katkı sağlayamadı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Caner Erkin
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