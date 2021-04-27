Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Kasımpaşa'yı geçerek şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de gollerin birini Szalai atarken, Caner Erkin, Valencia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi. Sarı-lacivertli savunmacılar, sadece Kasımpaşa maçında değil, ligin geride kalan haftalarında da hücumdaki katkılarıyla ön plana çıktı.Bu sezon Kanarya'nın topladığı 72 puanın 37'sinde defans oyuncularının katkısı var. Sarı-Lacivertli takım stoperlerinden 6 gol, 2 asistlik yardım alırken, bekler ise 4 gol, 12 asist yaptı.

STOPERLERDE EN ETKİLİ SZALAI!

Savunmadaki performansıyla göz dolduran Szalai, attığı 3 golle stoperler içinde hücumda en etkili isim... Tisserand, 1 gol, 1 asist, Serdar ise 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Lemos ile Sadık ise skor üretemedi.

CANER ERKİN FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'nin bekleri de hücumdaki katkılarıyla ön planda... Bu bölgede Caner Erkin, en dikkat çekici isim... Tecrübeli futbolcu, 29 maçta 9 kez gol pası verirken gol sevinci ise yaşayamadı. Diğer beklerden Gökhan Gönül, 2 gol, 2 asist, Nazım, 1 gol 1 asist, Novak da 1 gollük performans sergiledi.