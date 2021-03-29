Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Caner Erkin, Milli Takım'da gösterdiği performansla Sarı-lacivertli taraftarları ve teknik heyeti sevindirdi. Takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da Caner'i kalan maçlarda banko 11 oyuncusu olarak düşündüğü ve tecrübeli futbolcuya takımda yeni bir görev vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE CİDDİYET HAKİM

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe idmanlarındaki ciddiyet oldukça arttı. Sarı-lacivertli futbolcular, tam konsantre şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

(AKŞAM)