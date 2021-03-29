SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

29.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takım'daki performansıyla taraftarı sevindiren Caner Erkin'e, sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yeni bir görev verecek.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Caner Erkin, Milli Takım'da gösterdiği performansla Sarı-lacivertli taraftarları ve teknik heyeti sevindirdi. Takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da Caner'i kalan maçlarda banko 11 oyuncusu olarak düşündüğü ve tecrübeli futbolcuya takımda yeni bir görev vereceği belirtildi.

323

FENERBAHÇE'DE CİDDİYET HAKİM

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe idmanlarındaki ciddiyet oldukça arttı. Sarı-lacivertli futbolcular, tam konsantre şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

(AKŞAM)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Suçlamayı gururuna yediremedi intihar etti

Korkunç olay! Suçlamayı gururuna yediremedi intihar etti

Genç çifti ölüm ayırdı! Geriye bu kareler kaldı

Genç çifti ölüm ayırdı! Geriye bu kareler kaldı

F.Bahçeli yıldız milli takımda da saç baş yoldurdu

F.Bahçeli yıldız milli takımda da saç baş yoldurdu

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Tolgay Arslan, güvenlik görevlisine vurdu! İşte cezası...

Tolgay Arslan, güvenlik görevlisine vurdu! İşte cezası...

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

F.Bahçeliler İsmail Kartal için sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri!

Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı

F.Bahçeli yıldız milli takımda da saç baş yoldurdu

Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!

Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazandı!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu iş başında

Emre Belözoğlu iş başında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.