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Fenerbahçe'de Carlos Kameni'nin lisansı donduruldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2018 07:33 | Son Güncelleme

Kadrosuna Harun Tekin'i katan Fenerbahçe'de, 3. kaleci pozisyonuna düşen Carlos Kameni'nin lisansı donduruldu.

Fenerbahçe'de Carlos Kameni'nin lisansı donduruldu

Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin daha imzası kurumadan Kayserispor karşılaşmasında kaleyi Volkan Demirel'den devralırken, gözler Carlos Kameni'ye çevrildi. Deneyimli file bekçisi bir anda 3. kaleci pozisyonuna düşerken yönetim Kameni'nin lisansını doldurmaya karar verdi.

Yaz başından beri takımdan gönderilmek istenen Kameni, sarı-lacivertlilerden aldığı yüksek ücretten fedakârlık yapmak istemediği için başka bir kulüple anlaşmayı reddetmişti. Ancak Harun hamlesiyle gözden iyice düşen Kameni, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının sonuna kadar görev yapamayacak. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Carlos Kameni harun tekin

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