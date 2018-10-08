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Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona eriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.10.2018 09:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Başakşehir maçının golsüz sona ermesinin ardından Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kurmaylarını topladı. Hollandalı teknik adamla ayrılık kararının resmileşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona eriyor

Fenerbahçe'de kritik dakikalar yaşanıyor. Başakşehir maçındaki golsüz eşitlik sonrası Ali Koç, yönetim kurulu ile stadda toplantıya girdi. Yönetimin, hafta içinde Hollandalı teknik adamı gönderme kararı aldığı ancak tebligatın kritik Başakşehir maçı sonrasına bırakıldığı ortaya çıktı.

Fanatik'in ulaştığı son dakika bilgisine göre, yönetim kurulu Başakşehir maçının da kayıpla kapanmasının ardından nihai kararını verdi: Cocu ile devam edilmeyecek. Stadda yapılan toplantıda yeni stratejinin ne olacağı üzerine görüş alış verişi yapıldığı öğrenildi.

Milli ara fırsat

Milli takım arasının gelmesini de fırsat bilen Ali Koç ve ekibi, Cocu sonrası dönem için değerlendirmeler yapıyor. Hollandalı hocanın yanı sıra yardımcılarıyla da yolların ayrılmasına kesin gözüyke bakılıyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Cocu ali koç

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hadi Başkan gönder cocuyu bitsin bu işkence
ERSUN YANAL ERSUN YANAAAALLL
Comolli denen düzenbaz durduğu sürece bi halt olmaz
hollanda ekolu bizim ülkede olmuyor.Bu oyuncuları Yılmaz Vural sopayla oynatır. yönetim macera aramasın
olan 2 puana oldu yine hatta 3 puan gidiodu saolsun var kurtardi fb yi
geç bile kalındı..hemen yollanıp yanal veya kocaman ile anlaşılmalıdır..hatta frey reyes hasanali neustader şener gibi 2.sınıf oyuncuları da yanına alsa iyi olur
yılmaz vural eğer illa ki başkası olacak ise başarı gelmeden para yok şartı olması lazım derhal kaptan af edilmeli
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