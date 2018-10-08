Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona eriyor

Fenerbahçe'de kritik dakikalar yaşanıyor. Başakşehir maçındaki golsüz eşitlik sonrası Ali Koç, yönetim kurulu ile stadda toplantıya girdi. Yönetimin, hafta içinde Hollandalı teknik adamı gönderme kararı aldığı ancak tebligatın kritik Başakşehir maçı sonrasına bırakıldığı ortaya çıktı.

Fanatik'in ulaştığı son dakika bilgisine göre, yönetim kurulu Başakşehir maçının da kayıpla kapanmasının ardından nihai kararını verdi: Cocu ile devam edilmeyecek. Stadda yapılan toplantıda yeni stratejinin ne olacağı üzerine görüş alış verişi yapıldığı öğrenildi.

Milli ara fırsat

Milli takım arasının gelmesini de fırsat bilen Ali Koç ve ekibi, Cocu sonrası dönem için değerlendirmeler yapıyor. Hollandalı hocanın yanı sıra yardımcılarıyla da yolların ayrılmasına kesin gözüyke bakılıyor. (FANATİK)

