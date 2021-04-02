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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

02.04.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı koşular yaptı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Gökhan Gönül Diego Perotti
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