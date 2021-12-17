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Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık

17.12.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, bu sakatlık sonrası kritik Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşandı.

Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia'nın sakatlıklarının son bulması ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun ilk yapılan tetkiklerine göre yan bağlarında yırtık şüphesi belirdi.

MR sonrası yırtığın boyutu belirlenecek. Ferdi'nin bu durumda bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun detaylı tetkikleri yapılarak tedavisine başlanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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