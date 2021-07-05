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Fenerbahçe'de dikkat çeken eksiklik! Volkan Demirel...

05.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Volkan Demirel'in toplu fotoğrafta yer almaması 'ayrılık' sorusunu akıllara getirdi.

Fenerbahçe'de dikkat çeken eksiklik! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi fiilen başladı. Portekizli teknik adam, bu sabah Samandıra Can Bartu Tesislerine giderek takımla buluştu. Tesislerde toplu fotoğraf çekimi yapılırken Volkan Demirel'in fotoğrafta yer almaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFTA YER ALMADI

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüten eski futbolcu Volkan Demirel'in kamp yolculuğu öncesi paylaşılan toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti. Pereira öncesi sezonu açan Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırmıştı. Pereira'nın 4 kişilik kadroyla gelmesi ve Volkan Demirel'in kamp fotoğrafında yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı.

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AURELIO VE MEHMET YOZGATLI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de sezonun bitimiyle geçen sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı görevlerinden ayrılmıştı.

Vitor Pereira'nın ekibinde şu isimler yer alıyor:

Filipe Jorge Monteiro Almeida
Luis Miguel Moreira Silva
Bruno Filipe Araújo de Moura
António Alexandre Moreira Ribeiro de Ascensão
Luis Nuno Antunes Nédio

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
isabet olur emreden sonra onun gitmesi ve cane rerkinde giderse takıma huzur gelirr
geregi yok, selcukla beraber gidebilir
yemek yemekten kalkamıstır oralardadır gelir gelir rahat olun

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