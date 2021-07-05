Fenerbahçe'de dikkat çeken eksiklik! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi fiilen başladı. Portekizli teknik adam, bu sabah Samandıra Can Bartu Tesislerine giderek takımla buluştu. Tesislerde toplu fotoğraf çekimi yapılırken Volkan Demirel'in fotoğrafta yer almaması dikkat çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüten eski futbolcu Volkan Demirel'in kamp yolculuğu öncesi paylaşılan toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti. Pereira öncesi sezonu açan Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırmıştı. Pereira'nın 4 kişilik kadroyla gelmesi ve Volkan Demirel'in kamp fotoğrafında yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı.
Fenerbahçe'de sezonun bitimiyle geçen sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı görevlerinden ayrılmıştı.
Vitor Pereira'nın ekibinde şu isimler yer alıyor:
Filipe Jorge Monteiro Almeida
Luis Miguel Moreira Silva
Bruno Filipe Araújo de Moura
António Alexandre Moreira Ribeiro de Ascensão
Luis Nuno Antunes Nédio
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