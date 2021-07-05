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Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

05.07.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl önce Fenerbahçe'yi çalıştırdıktan sonra geri dönen Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile Caner Erkin'in yeniden bir araya gelmesi gündem olmuştu. Bugün Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira teknik direktörlüğe getirilirken, Caner Erkin ile yaşadığı kriz akıllara gelmişti. Kulüp, sosyal medyadan ikilinin fotoğrafını paylaştı.

caner-erkin-vitor-pereira

Ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11’de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Teknik direktör Pereira’ya sert çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmek isteyen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın gelişinin ardından Caner Erkin ile ne olacağı soruları akıllara geldi. Fenerbahçe, bugün iki ismin birlikte fotoğrafını paylaştı.

İşte Pereira'nın transfer raporuİşte Pereira'nın transfer raporu

SELAHATTİN BAKİ AÇIKLAMIŞTI

Sarı Lacivertli ekibini yöneticilerinden Selahattin Baki ise geçtiğimiz günlerde basına açıklamalarda yaparken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Caner Erkin'in tecrübeli teknik adamı bizzat karşılayacağını iletmişti.


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İşte Pereira'nın transfer raporuİşte Pereira'nın transfer raporu
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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