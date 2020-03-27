Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-Lacivertli Yönetim’in hazırladığı listede Alanyaspor’un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ismi ön plana çıkmış durumda. Kulübü ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı çalıştırıcı ile anlaşma aşamasına gelindi. Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut’un etrafını da güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda ise detaylı çalışmalar yapılmış durumda.

BAŞKAN ALİ KOÇ ÇOK İSTİYOR

Hem İngiliz ekibi Liverpool’a hem de Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet eden Dirk Kuyt listenin ilk sırasında yer alıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, şu anda Hollanda ekibi Feyenoord’un altyapısında hocalık yapan başarılı spor adamını yeniden Türkiye’ye gelmesine ikna etmeye çalışıyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Dirk Kuyt’un yeni sezonda mutlaka teknik kadronun içinde yer almasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Dirk Kuyt, bu konuda henüz net bir karar vermiş değil.

DEMİREL’İN YERİ GARANTİ

Teknik kadronun içerisinde Volkan Demirel’in yeri garanti durumda. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun kariyeri ile ilgili vereceği karar sonrası durumu netleşecek. Tuncay Şanlı’nın ismi de kulislerde konuşuluyor. Sportif Direktör konusunda da çalışmalar devam ediyor. Daum başta olmak üzere, birçok isimle görüşmeler sürüyor. Kısa süre içinde Sportif Direktör konusunun sonuçlanması planlanıyor.

(AKŞAM)