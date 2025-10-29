Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için flaş karar!

Fenerbahçe’de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde çalışmalar devam ederken, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son dönemde formda bir görüntü çiziyor. Sakatlıklarını atlatan Jhon Duran ve Ederson’un takıma dönmesinin ardından daha geniş bir kadroyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde teknik direktörün eli rahatladı.

KADRO DIŞILAR HAKKINDA YENİ KARAR!

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Sadettin Saran ile görüşmesinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.

İRFAN CAN KAHVECİ KRİTİK AYLAR!

Sercan Hamzaoğlu, ''Hoca, milli arada affetmezse ocak ayında İrfan Can Kahveci'nin satışı olacak." dedi.

SARAN'DAN FİNANS DEPARTMANIYLA TOPLANTI!

Sercan Hamzaoğlu, ''Sadettin Saran, finans departmanıyla toplantı yaptı. Bir oyuncu için bütçelerinin olduğu ama 2 veya 3 transfer için eldeki oyunculardan satış yapılması gerektiği rapor edildi.'' ifadelerini kullandı.