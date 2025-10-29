SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için flaş karar!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, daha önce kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında son kararını verdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için flaş karar!
Burak Kavuncu
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde çalışmalar devam ederken, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son dönemde formda bir görüntü çiziyor. Sakatlıklarını atlatan Jhon Duran ve Ederson’un takıma dönmesinin ardından daha geniş bir kadroyla mücadele eden sarı-lacivertlilerde teknik direktörün eli rahatladı.

KADRO DIŞILAR HAKKINDA YENİ KARAR!

Fenerbahçe de Domenico Tedesco dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için flaş karar! 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Sadettin Saran ile görüşmesinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.

İRFAN CAN KAHVECİ KRİTİK AYLAR!

Fenerbahçe de Domenico Tedesco dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için flaş karar! 2

Sercan Hamzaoğlu, ''Hoca, milli arada affetmezse ocak ayında İrfan Can Kahveci'nin satışı olacak." dedi.

SARAN'DAN FİNANS DEPARTMANIYLA TOPLANTI!

Fenerbahçe de Domenico Tedesco dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için flaş karar! 3

Sercan Hamzaoğlu, ''Sadettin Saran, finans departmanıyla toplantı yaptı. Bir oyuncu için bütçelerinin olduğu ama 2 veya 3 transfer için eldeki oyunculardan satış yapılması gerektiği rapor edildi.'' ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nick Calathes'in yeni takımı açıklandıNick Calathes'in yeni takımı açıklandı
Kupa da tarihi zafer! Bal Ligi ekibi Süper Lig ekibini elediKupa da tarihi zafer! Bal Ligi ekibi Süper Lig ekibini eledi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig İrfan Can Kahveci Cenk Tosun Sadettin Saran son dakika beşiktaş fenerbahçe Domenico Tedesco Sercan Hamzaoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.