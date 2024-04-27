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Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedek kalmasının ardından ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan olay yaratan iddia...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2024 18:15
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbide Edin Dzeko'yu yedek bıraktı. Tecrübeli çalıştırıcının bu tercihi sonrası İsmail Kartal'a yoğun eleştiri yapıldı. Yayıncı kuruluşta yorum yapan Ersun Yanal'ın ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedek kalmasının ardından ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan olay yaratan iddia...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in en kritik maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın yıldızı Dzeko'nun yedek bırakılması şaşkınlık yarattı. Batshuayi, bu sezon ligde yalnızca 20 Aralık’ta oynanan Kayserispor maçında ilk 11 başlamıştı.

BATSHUAYI GÖREV YAPACAK

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Dzeko'yu Beşiktaş maçında kesen İsmail Kartal forvette Batshuayi'ye forma verdi.

ERSUN YANAL'DAN ELEŞTİRİ

İsmail Kartal'ın bu tercihini eleştiren Ersun Yanal, “Takım içinde ne oluyor bilmiyoruz ama Dzeko varsa Dzeko oynar. Ben bu kadronun çift santrafor da oynayabileceğini düşünüyorum. Takımın içinde bir şeyler oluyor." dedi.

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