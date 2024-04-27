Fenerbahçe'de Dzeko'nun yedek kalmasının ardından ortalık karıştı! Ersun Yanal'dan olay yaratan iddia...

Süper Lig'in en kritik maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın yıldızı Dzeko'nun yedek bırakılması şaşkınlık yarattı. Batshuayi, bu sezon ligde yalnızca 20 Aralık’ta oynanan Kayserispor maçında ilk 11 başlamıştı.

BATSHUAYI GÖREV YAPACAK

Dzeko'yu Beşiktaş maçında kesen İsmail Kartal forvette Batshuayi'ye forma verdi.

ERSUN YANAL'DAN ELEŞTİRİ

İsmail Kartal'ın bu tercihini eleştiren Ersun Yanal, “Takım içinde ne oluyor bilmiyoruz ama Dzeko varsa Dzeko oynar. Ben bu kadronun çift santrafor da oynayabileceğini düşünüyorum. Takımın içinde bir şeyler oluyor." dedi.





