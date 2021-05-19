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Fenerbahçe'de Edin Visca için geri sayım

19.05.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geri sayım başladı. Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın sarı lacivertli takım ile anlaştığı iddia edildi 31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istese de, Visca'nın İstanbul'da kalmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Edin Visca için geri sayım

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Fotomaç'ın iddiasına göre, geçtiğimiz dönemlerde Edin Visca'yı kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, mutlu sona yaklaştı.

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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon Euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı belirtildi.

Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da konuştuğu belirtiliyor. 2020-2021 sezonunda 36 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, 5 gol atıp 11 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Edin Visca
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kumeye oynariz bununla artik
Bu fener hiç değişmeyecek 30+ oyunculara dünya para verip başarı bekliyorlar
BİR YANLIŞLIK VAR GALİBA "0" BONSERVİS OLMASI LAZIM YANİ BU KUŞLARIN ANLAYACAĞI VE HOŞLANACAĞI ŞEKİLDE "BEDAVAYA ALDIK" DEMELERİ LAZIM

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