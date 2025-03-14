Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de topun ağzında Dusan Tadic yer alıyor. Rangers maçından elenmenin sorumlusu olarak gösterilen yıldız oyuncuya mücadelenin üstünden zaman geçmesine rağmen tepki dinmiyor.

"EVİNE DÖN TADIC"

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada başlattığı akımda "Go Home Tadic" şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı. Bir süredir performansı düşüşte olan yıldız oyuncu hakkında taraftarın sabrı tükenmiş durumda...

YOLLAR AYRILIYOR

36 yaşındaki Tadic'in sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp oyuncuya yeni kontrat önerilmeyecek.