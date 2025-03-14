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  4. Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 15:31
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarda mağlup olup turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de taraftar faturayı yıldız oyuncuya kesti. Bir süredir performansı beğenilmeyen Dusan Tadic, Rangers maçında ilk penaltıyı da kaçırınca öfkenin dozu epey arttı...

Fenerbahçe'de elenmenin faturası yıldız oyuncuya kesildi! Tepkilerin ardından bavullarını topladı bilet bakıyor...
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de topun ağzında Dusan Tadic yer alıyor. Rangers maçından elenmenin sorumlusu olarak gösterilen yıldız oyuncuya mücadelenin üstünden zaman geçmesine rağmen tepki dinmiyor.

"EVİNE DÖN TADIC"

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Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada başlattığı akımda "Go Home Tadic" şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı. Bir süredir performansı düşüşte olan yıldız oyuncu hakkında taraftarın sabrı tükenmiş durumda...

YOLLAR AYRILIYOR

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36 yaşındaki Tadic'in sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp oyuncuya yeni kontrat önerilmeyecek.

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