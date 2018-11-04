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Fenerbahçe'de Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın G.Saray derbisi sonrasında gözyaşlarına hakim olamadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

Ezeli derbide mutlaka pozisyonu gole çeviremeyen Eljif Elmas, Galatasaray maçı sonrasında soyunma odasında büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Genç oyuncuyu takım arkadaşları teselli etti.

ALİ KOÇ'TAN TESELLİ

Başkan Ali Koç da bir hayli üzgün olan Makedon orta sahayı, 'Sen böyle oynamaya ve mücadele etmeye devam et. Fenerbahçe'de daha çok forma giyeceksin ve goller atacaksın. Artık üzülme' diyerek teselli etti.

(AÇIK MERT KORKURUZ)

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Spor Toto Süpr Lig Fenerbahçe Galatasaray Eljif Elmas

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