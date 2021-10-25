Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı! Alanyaspor sonrası kıyamet koptu

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Emre Belözoğlu ile yolların ayrılma süreci tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik almış, Sarı-Lacivertlilerin yeni sezona da Belözoğlu ile başlaması öngörülmüştü ancak başkan Ali Koç, genç teknik adam ile sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasına karar vermişti.

EMRE BELÖZOĞLU 2'DE 2'YLE BAŞLADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışında birçok takımdan teklif alan Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Belözoğlu'nun Başakşehir kariyeri de müthiş başladı. Genç teknik adam yeni takımıyla ilk maçında Beşiktaş'ı mağlup ederken bu hafta da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla devirdi ve 2'de 2 yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU PİŞMANLIĞI VE ALİ KOÇ'A ÖFKE

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararını tekrar gündeme getirdi. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının hatalı bir karar olduğunu dile getiren taraftarlar, başkan Koç'u da sert sözlerle eleştirdi.

KİMSEYLE ANLAŞAMAYINCA VITOR PEREIRA...

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe haziran ayı başında Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmış, ardından 1 ay boyunca boştaki uluslararası birçok teknik adama teklif götürülmüş, hiçbiriyle anlaşma sağlanamayınca boşta olan Vitor Pereira'da karar kılınmıştı.

VITOR PEREIRA EMRE BELÖZOĞLU'NUN GERİSİNDE KALDI

Öte yandan Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonun son 10 maçında takımın başında yer almış ve Sarı-Lacivertliler 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan toplamıştı. Yeni sezonda göreve gelen Vitor Pereira ise yine 10 maçlık lig periyodunda 19 puan topladı ve Belözoğlu'nun 4 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçeli taraftarların Emre Belözoğlu paylaşımları şöyle:

-Emre Belözoğlu değişimi neden oldu? Anlamak zor Fenerbahçe'yi.

-Emre Belözoğlu'nu beğenmediniz, Vitor Pereira'ya destek verdiniz.

-Emre Belözoğlu'nu geri getirin!

-Aniden basan Emre Belözoğlu tedrisatındaki Fenerbahçe özlemi.

-Gitmemesi gereken tek kişi Emre Belözoğlu idi.

-Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığı gün kaybetti.

-Emre Belözoğlu'nu gönderip Fenerbahçe'de bir kere başarısız olmuş Vitor Pereira'yı getiren Sayın Ali Koç; özür dile ve istifa et.

-Emre Belözoğlu'nu yollayıp Vitor Pereira'yı getirmek başarısızlık için bir projedir.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel kalsaydı Fenerbahçe çok rahat şampiyon olurmuş bunu daha iyi anladık.

-Fenerbahçe en büyük hatayı Emre Belözoğlu'nu göndermekle yaptı.

Geçen sene sadece 1 maç kaybeden Emre Belözoğlu'nu gönderirken düşünecektin Ali Koç.



