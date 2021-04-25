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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Üst üste 3 iç saha galibiyeti

25.04.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon başlayan teknik direktör Erol Bulut, dış sahada başarılı olmasına rağmen özellikle Kadıköy'de kaybettiği maçların ardından görevden ayrılmıştı. İç sahada bir çok rekorunu yitiren Fenerbahçe'de yeni teknik adam Emre Belözoğlu, Kadıköy'de 3'te 3 yaptı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Üst üste 3 iç saha galibiyeti

Fenerbahçe'de sezon başlayan teknik direktör Erol Bulut, dış sahada başarılı olmasına rağmen özellikle Kadıköy'de kaybettiği maçların ardından görevden ayrılmıştı. İç sahada bir çok rekorunu yitiren Fenerbahçe'de yeni teknik adam Emre Belözoğlu, Kadıköy'de 3'te 3 yaptı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi

Fenerbahçe iç sahada Emre Belözoğlu yönetiminde,

Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Erol Bulut üst üste 4 maç takılmıştı

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetimindeki son 4 iç saha maçında galip gelememişti. Sezon genelinde de evinde 6 kez kaybedip lig tarihinde daha önce görülmemiş bir değere ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
Boş işler futbolcuyken neydi ki antrenörlüğü ne olsun balon
Emre geldi takıma huzur geldi güven geldi.en azından mücadele var sahada.tek yapması gereken harunu kaleden almak
Satışşşş

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