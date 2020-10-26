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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu resmi olarak açıklanmasa da sportif direktör olarak görev yapmaya başlamış ve yaz tranfer döneminde sarı lacivertli takıma 18 oyuncu kazandırmıştı. Sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nun transferlerde büyük emek gösterdiğini söylemişti. Şimdi sırada Emre Belözoğlu'nun görevinin resmen açıklanması kaldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı atıyor

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçını 3-1 ile geçen Fenerbahçe'de gözler Emre Belözoğlu'nun görevinin açıklanmasına çevrildi.

Bugün Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantının ardından Emre Belözoğlu'nun uzun süredir yürüttüğü sportif direktörlük görevi resmen duyurulacak.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensupları ile birlikte bir yemek yemiş ve burada Emre Belözoğlu ile ilgili merak edilenleri yanıtlamıştı.

Başkan Koç yaptığı açıklamada, "Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 dil konuşup, oynadığı dönemdeki futbolcu arkadaşlarıyla hala devam eden bağlantıları. Birçoğu Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alıyor. Mesela Samatta'nın ödeme planının taksitlendirilmesi, gelmez dediğimiz oyuncuların gelmesini sağlaması. Emre benden çok finans ekibiyle çalışmıştır. Nakit akışını sağlaması, yaptığı kontratlarda performansa dayalı sözleşmeler imzalatması bizi çok etkiledi. Sadece yabancı oyuncularda değil, yerlilerde de ciddi mesai harcadı. 15-16 yaşındaki çocukların kulübümüze katılmasını sağladı. Bir takımın başarılı olması için şuradaki uyum çok önemlidir; teknik direktör, sportif direktör ve takım menajeri. Fenerbahçe olunca ne oluyor? Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Volkan Ballı. Bu kişiler bu operasyonun temel kolonlarıdır. Emre’nin alacağı görev bellidir. Yoğunluktan dolayı açıklamadık ve en son açıklamak istedik, tüm transferler bittikten sonra. Hak ettiği şekilde bir lansman olması için aceleye getirmedik. Bir sıkıntı, sorun yok. 1-2 hafta içinde açıklanacak" demişti.

(AJANSSPOR)


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