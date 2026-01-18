SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de En-Nesyri için İtalya ve İngiltere'den peş peşe teklifler geldi! Faslı golcünün tercihi belli oldu

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri için gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertli takımın golcü oyuncusu için İtalya'dan ve İngiltere'den teklifler gelirken, son olarak Juventus ve Napoli'de oyuncuyu transfer etmek için resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri için İtalya ve İngiltere'den peş peşe teklifler geldi! Faslı golcünün tercihi belli oldu
Burak Kavuncu
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe'ye takımdan gönderilmek istenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu için arka arkaya teklifler gelmeye devam ederken, İtalya'dan gelen teklifler oyuncunun aklını çelmeyi başardı.

İTALYANLAR TEKLİF YAPTI!

Fenerbahçe de En-Nesyri için İtalya ve İngiltere den peş peşe teklifler geldi! Faslı golcünün tercihi belli oldu 1

İtalya'dan Napoli ile Juventus yıldız isim için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletirken, sarı-lacivertliler ayrılığa sıcak bakıyor.

Napoli’nin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye yaptığı teklif:

5 milyon Euro kiralama
20 milyon Euro satın alma opsiyonu

Juventus'tan teklif geldi...

Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için resmi teklif yaptı. İşte teklifin detayları...

5 milyon Euro kiralama
20 milyon Euro satın alma opsiyonu

''JUVENTUS'A DAHA SICAK...''

Fenerbahçe de En-Nesyri için İtalya ve İngiltere den peş peşe teklifler geldi! Faslı golcünün tercihi belli oldu 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun Sports Digital yayınında belirtiğine göre, "Youssef En-Nesyri'yi aradıklarında bugün benim final maçım var, final bitsin sonrasında oturup konuşalım finale kadar kimseyle görüşmek istemiyorum diyor. Juventus ve Napoli şu an önde. Youssef En-Nesyri, İtalya'ya sıcak bakıyor, Juventus önceliği, o olmazsa Napoli." bilgisi yer aldı.

İNGİLİZLER BİRBİRİNE GİRDİ!

Fenerbahçe de En-Nesyri için İtalya ve İngiltere den peş peşe teklifler geldi! Faslı golcünün tercihi belli oldu 3

Everton kulübünün, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye yaptığı teklif:

4.5 milyon Euro kiralama
20 milyon Euro satın alma opsiyonu

Öte yandan diğer bir İngiliz ekibi Nottingham Forest da faslı isimle ilgilenirken, oyuncunun İngiltere'de havalar soğuk ben sıcak iklimde futbol oynamak istiyorum sözleri sonrası transfer rafa kalkmıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli yıldızdan transfer açıklaması! ''Bu konunun burada kapatılması...''Milli yıldızdan transfer açıklaması! ''Bu konunun burada kapatılması...''
Beşiktaş sakatlığı duyurdu! Yıldız isimden kötü haberBeşiktaş sakatlığı duyurdu! Yıldız isimden kötü haber
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika everton fenerbahçe napoli transfer haberleri Youssef En-Nesyri Nottingham Forest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.