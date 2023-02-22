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Fenerbahçe'de Enner Valencia takımdan ayrılıyor mu? Brezilyalılar, sözleşme imzaladığını yazdı...

22.02.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 gole imza atarak müthiş bir çıkış yaşayan Enner Valencia'nın akıbeti belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncunun başka bir takımla anlaştığı hatta ön protokol imzaladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia takımdan ayrılıyor mu? Brezilyalılar, sözleşme imzaladığını yazdı...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Liglere ara verilmeden önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ön protokol imzaladığı ifade edildi.

BREZILYA EKIBIYLE ANLAŞTI

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Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe forması giyen Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla el sıkıştığı yazıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 maça çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 de asist üretmişti.

PROTOKOL İMZALADI

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Brezilya basınında çıkan haberin detaylarında; Valencia'nın Internacional takımı ile ön protokol imzaladığı fakat sezon sonunda bu duyurunun yapılacağı ifade edildi.

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