Fenerbahçe'de Enner Valencia takımdan ayrılıyor mu? Brezilyalılar, sözleşme imzaladığını yazdı...

Liglere ara verilmeden önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ön protokol imzaladığı ifade edildi.

BREZILYA EKIBIYLE ANLAŞTI

Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe forması giyen Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla el sıkıştığı yazıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 maça çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 de asist üretmişti.

PROTOKOL İMZALADI

Brezilya basınında çıkan haberin detaylarında; Valencia'nın Internacional takımı ile ön protokol imzaladığı fakat sezon sonunda bu duyurunun yapılacağı ifade edildi.

