Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 4 futbolcu ile yollar ayrılacak

Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Sezon başında kadroya dahil edilen Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performans gösteriyor. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'den yapılacak yeni transferler için takas olarak kullanılabilir.

31 yaşındaki file bekçisi, yaptığı hatalı hamleler sonucunda sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine sebep oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli kaleciyle yeni mukavele imzalanmayacak ve Berke Özer takıma monte edilecek.

Kanarya bu sayede hem gelir elde edecek hem de kadro maliyetini azaltmış olacak.

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de birçok isim beklentilerin çok altında kaldı.

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak kadroya katılan Mert Hakan Yandaş'tan umduğunu bulamadı.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımıyla 25 maça çıkarken bunların sadece 5'inde ilk 11'de başladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Hakan Yandaş, 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla sabırları iyice taşırdı. Yönetimin teknik heyetten Lemos ile ilgili rapor istediği ve Uruguaylı stopere ağır bir ceza verilmesinin planlandığı öğrenildi. Lemos'un ilk fırsatta ise takımdan ayrılmasına olanak tanınacak.

SÜRPRİZ İSİM OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ozan Tufan, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

Fenerbahçe, istediği bonservis bedeli teklif edilmesi halinde genç yıldızın gitmesine izin verip yeni transferlere kaynak oluşturmak istiyor. 26 maça çıkan ve 4 gol, 6 asistlik performans gösteren Ozan'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

