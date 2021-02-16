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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 4 futbolcu ile yollar ayrılacak

16.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! 4 futbolcu ile yollar ayrılacak

Sezon başı ve devre arası transfer döneminde toplam 22 transfer yaparak sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı birçok isimden beklediği verimi alamadı. Söz konusu futbolcularla ilgili ayrılık planları yapan Sarı-Lacivertlilerde bu isimler ortaya çıktı. Kanarya'da Mauricio Lemos, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş ve Harun Tekin gözden çıkarılırken, Avrupa kulüplerinin radarındaki Ozan Tufan ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'de birçok isim beklentilerin çok altında kaldı.

Söz konusu isimlerle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise gönderilecekler listesini Sarı-Lacivertli yönetime verdi.

Kanarya bu sayede hem gelir elde edecek hem de kadro maliyetini azaltmış olacak.

İşte o isimler...

HARUN TEKİN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e uzatmalar sonucunda kaybeden Fenerbahçe'de Harun Tekin eleştirilerin odağı oldu.

31 yaşındaki file bekçisi, yaptığı hatalı hamleler sonucunda sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine sebep oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli kaleciyle yeni mukavele imzalanmayacak ve Berke Özer takıma monte edilecek.

SİNAN GÜMÜŞ

Sezon başında kadroya dahil edilen Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performans gösteriyor. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'den yapılacak yeni transferler için takas olarak kullanılabilir.

Genoa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Sinan Gümüş, bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak kadroya katılan Mert Hakan Yandaş'tan umduğunu bulamadı.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımıyla 25 maça çıkarken bunların sadece 5'inde ilk 11'de başladı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Hakan Yandaş, 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Mauricio Lemos, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kartla sabırları iyice taşırdı. Yönetimin teknik heyetten Lemos ile ilgili rapor istediği ve Uruguaylı stopere ağır bir ceza verilmesinin planlandığı öğrenildi. Lemos'un ilk fırsatta ise takımdan ayrılmasına olanak tanınacak.

SÜRPRİZ İSİM OZAN TUFAN

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ozan Tufan, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

Fenerbahçe, istediği bonservis bedeli teklif edilmesi halinde genç yıldızın gitmesine izin verip yeni transferlere kaynak oluşturmak istiyor. 26 maça çıkan ve 4 gol, 6 asistlik performans gösteren Ozan'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bugün okuduğum en iyi haber temizlik başlasın.
Mert Hakan Yandaş'ın gönderilmesine çok sevinirim. Hem de zorla aldıkları Sivas'ın Divriğine göndersinler.
iyi olmuş mert hakana

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