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Fenerbahçe'nin yeni hocası her an açıklanabilir!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yönetim Phillip Cocu’nun kovulmasının ardından yardımcısı Erwin Koeman’ı geçici olarak takımın başına getirmişti. TFF’nin talimatları gereği teknik direktörünü belirlemesi için 3 günü kalan Fenerbahçe'de yönetim Koeman’ın Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğunu her an açıklayabilir.

Fenerbahçe'nin yeni hocası her an açıklanabilir!

Fenerbahçe, 28 Ekim Pazar günü oynanan ve 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının hemen ardından Phillip Cocu’nun görevine son vermişti. Teknik direktör konusunda henüz bir adım atılmadı ve takım geçici olarak yardımcı antrenör Erwin Koeman’a emanet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre bir kulüp, hocasız çıktığı ilk maçtan itibaren iki hafta içerisinde yeni teknik direktörünü açıklamak zorunda...

1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VAR
2 Kasım’da Galatasaray ile oynayan Sarı- Lacivertliler’de ‘geçici teknik adam’ sıfatıyla Koeman kulübedeydi. ‘Geçici’ olduğu için TFF’ye bildirilen kadroda teknik sorumlu bölümü boş bırakıldı. Aynı durum Alanyaspor maçında da yaşandı. Yönetimin yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için önünde 3 günü kaldı. Aksi takdirde kulübe her maç için 100 bin TL para cezası; Koeman’a ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

ERWIN KOEMAN'LA DEVAM
Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Galatasaray ile berabere kalıp Anderlecht ve Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçti. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler’in konuyla ilgili resmi açıklamayı, 3 günlük süre dolmadan yapması bekleniyor. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Erwin Koeman Fenerbahçe tff

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vah fenerin haline vah
koemanla devam edilsin, iyi gidiyor
hoca bisey yapmioki valbuena oynuyor sadecr baska bisey yok zaten hatta son mac taktik degistirdi oynamayan takimi oynatti alanyasporu
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