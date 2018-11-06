Fenerbahçe'de Erwin Koeman kararı

Fenerbahçe, Phillip Cocu sonrasında belli bir süre daha yoluna Erwin Koeman ile devam edecek. Teknik adam arayışları henüz sonuç vermeyen sarı-lacivertliler, Koeman’nın derbi performansı sonrası rahat bir nefes aldı. Yeni teknik adam için acele etmeyecek olan Fenerbahçe’de sonuçlara göre Koeman ile devam edilme ihtimali de bulunuyor.

Hollandalı gazeteci Corne Hendriks açıklamalarda bulundu:

"Erwin’in en büyük şanssızlığı Ronald’ın ağabeyi olması. Kardeşi çok önemli bir isimdi. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak. 88’de Avrupa Şampiyonu takımda olmasına rağmen Erwin hep Ronald’ın ismi ve kariyeri sebebiyle geri planda kaldı. Birinci adam olarak Feyenoord dışında daha küçük takımlarda çalıştı. Son olarak Everton’da kardeşinin yardımcılığını yaptıktan sonra bir daha bu görevi yapmayacağını ifade etmişti. Bu açıklamasının ardından Cocu ile çalışması bizi şaşırttı. Şu an hep istediği görevde. Birinci adam olmayı hedefliyordu." (MİLLİYET)

