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  4. Fenerbahçe'de eski yıldız takıma dönebilir! Teklifi kabul eden Simon Kjaer artık an meselesi

Fenerbahçe'de eski yıldız takıma dönebilir! Teklifi kabul eden Simon Kjaer artık an meselesi

06.01.2024 18:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gündem stoper transferine çevrildi. Stefan Savic'in yüksek maaş istemesinin ardından alternatiflere yönelen sarı-lacivertli yönetim eski yıldızını gündeme aldı. Milan'da istediği süreyi alamamaya başlayan 34 yaşındaki Simon Kjaer ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi anlaşma aşamasına geldi.

Simon Kjaer

Simon Kjaer

DAN Danimarka
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği isimlerin başında gelen Simon Kjaer için girişimler başladı. Stoper transferi konusunda bir adım öne geçen Simon Kjaer, sarı-lacivertlilerin teklifini şimdiden kabul etti.

EN AZ 1 STOPER TRANSFERİ YAPILACAK

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Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper mevkisinde derinliği kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Luan Peres ile de yolları ayıracağı öğrenilen sarı-lacivertlilerde en az 1 stoper transferi yapılacak.

SAVIC OLMAZSA KJAER

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Stefan Savic'in yüksek maaş istemesinden dolayı bu transferden vazgeçmek üzere olan Fenerbahçe yönetimi, Savic'in bu tutumunun devam etmesi halinde eski öğrencisi Simon Kjaer'i renklerine bağlayacak.

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