Fenerbahçe'de eski yıldız takıma dönebilir! Teklifi kabul eden Simon Kjaer artık an meselesi

Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği isimlerin başında gelen Simon Kjaer için girişimler başladı. Stoper transferi konusunda bir adım öne geçen Simon Kjaer, sarı-lacivertlilerin teklifini şimdiden kabul etti.

EN AZ 1 STOPER TRANSFERİ YAPILACAK

Rodrigo Becao'nun sakatlığı nedeniyle stoper mevkisinde derinliği kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Luan Peres ile de yolları ayıracağı öğrenilen sarı-lacivertlilerde en az 1 stoper transferi yapılacak.

SAVIC OLMAZSA KJAER

Stefan Savic'in yüksek maaş istemesinden dolayı bu transferden vazgeçmek üzere olan Fenerbahçe yönetimi, Savic'in bu tutumunun devam etmesi halinde eski öğrencisi Simon Kjaer'i renklerine bağlayacak.





