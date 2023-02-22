Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski ile yollar ayrılıyor! Yıldız oyuncu İstanbul ekibi ile anlaşmak üzere...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiraladığı Ezgjan Alioski takımdan kesin olarak ayrılıyor. Sol bek için istenilen performansı veremeyen Ezgjan Alioski'nin İstanbulspor ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

JORGE JESUS İSTEMİYOR

Ezgjan Alioski'nin gösterdiği performanstan memnun kalmayan Jorge Jesus, yönetimle yaptığı görüşmede oyuncunun takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

YÖNETİM ONAY VERDİ

Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'un bu talebi sonrası Ezgjan Alioski'nin menajerine takım bulması için talimat verdi. Ezgjan Alioski'nin menajerinin İstanbulspor ile görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi.

