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Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski ile yollar ayrılıyor! Yıldız oyuncu İstanbul ekibi ile anlaşmak üzere...

22.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'nin Al-Ahli takımından kiraladığı Ezgjan Alioski'nin performansından memnun kalmayan Jorge Jesus, yıldız oyuncunun biletini kesti. Ligin ikinci yarısı takımda düşünülmeyen Ezgjan Alioski, İstanbul ekibi ile anlaştı.

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski ile yollar ayrılıyor! Yıldız oyuncu İstanbul ekibi ile anlaşmak üzere...
Ezgjan Alioski

Ezgjan Alioski

MKD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kiraladığı Ezgjan Alioski takımdan kesin olarak ayrılıyor. Sol bek için istenilen performansı veremeyen Ezgjan Alioski'nin İstanbulspor ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

JORGE JESUS İSTEMİYOR

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Ezgjan Alioski'nin gösterdiği performanstan memnun kalmayan Jorge Jesus, yönetimle yaptığı görüşmede oyuncunun takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

YÖNETİM ONAY VERDİ

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Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'un bu talebi sonrası Ezgjan Alioski'nin menajerine takım bulması için talimat verdi. Ezgjan Alioski'nin menajerinin İstanbulspor ile görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor Ezgjan Alioski alioski fenerbahçe sezon

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