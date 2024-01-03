Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeliyle tarihe geçecek! Sarı-lacivertlilerin istediği rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin değişilmez oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BİRÇOK TAKIM İSTEDİ

Fenerbahçe'ye birçok Avrupa kulübünün teklif getirmesine rağmen sarı-lacivertliler bu teklifleri birer birer reddetti. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, tüm takımlara sezon sonunu işaret etti.

30 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe yönetimi, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi ciddiye almayacak. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro gibi bir bedele satılırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.





