Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeliyle tarihe geçecek! Sarı-lacivertlilerin istediği rakam belli oldu

Fenerbahçe'nin değişilmez oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'ye birçok Avrupa kulübünün teklif getirmesine rağmen sarı-lacivertliler bu teklifleri birer birer reddetti. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, tüm takımlara sezon sonunu işaret etti.
Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe yönetimi, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi ciddiye almayacak. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro gibi bir bedele satılırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.