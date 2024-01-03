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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeliyle tarihe geçecek! Sarı-lacivertlilerin istediği rakam belli oldu

03.01.2024 14:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için Avrupa kulüplerinden en az 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bonservis bedeliyle tarihe geçecek! Sarı-lacivertlilerin istediği rakam belli oldu
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin değişilmez oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BİRÇOK TAKIM İSTEDİ

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Fenerbahçe'ye birçok Avrupa kulübünün teklif getirmesine rağmen sarı-lacivertliler bu teklifleri birer birer reddetti. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, tüm takımlara sezon sonunu işaret etti.

30 MİLYON EURO

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Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe yönetimi, bu rakamın altındaki hiçbir teklifi ciddiye almayacak. Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro gibi bir bedele satılırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

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