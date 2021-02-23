SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de fikir ayrılığı mağlubiyetleri getirdi

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı mağlubiyetleri getirdi

23.02.2021 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçe'de fikir ayrılığı mağlubiyetleri getirdi

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi şampiyonluk umutlarını iyice gölgelerken, Samandıra'daki fikir ayrılıkları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut takımın oyun yapısı ve sistem konusunda 10 gün içerisinde iki farklı görüş ortaya attı.

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisinin şoku yaşanıyor. Lig yarışında önemli bir hasar alan sarı-lacivertlilerde iki farklı konu gündeme geldi. 10 günlük süre zarfında Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut'un farklı açıklamaları gözlerden kaçmadı. Topu rakibe bırakarak, defansif bir stil tercih eden Erol Bulut'un takımı, 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle liderliğe çıkmış, bir anda zirvede yeniden iddialı olmuştu.

4 MAÇTA 3 YENİLGİ

Ancak gelen tepkiler sonrası stil değiştiren Erol Bulut, Mesut Özil'in de katılmasıyla daha çok topa sahip olan ve öne çıkmaya çalışan bir takım kurdu. Fakat bu durum kötü sonuç doğurdu. Şubat ayında 4 maçta 3 yenilgi geldi. Kupada Başakşehir'e 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde de Galatasaray ile Göztepe'ye 1-0 yenildi. Göztepe mücadelesinde yüzde 67'ye yüzde 33'lük topa sahip olma üstünlüğü ile şut ve ortadaki baskınlık işe yaramadı.

KİM HAKLI?

Emre Belözoğlu, 11 Şubat'ta, "Fenerbahçe önde oynar, önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz" demişti. 21 Şubat'taki Göztepe maçı sonrası ise Erol Bulut, "Kazandığımız maçlarda eleştiri topa fazla sahip olamamamızdı ama görüyorsunuz topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz" yorumuyla dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Boupendza bombası!Boupendza bombası!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Dorukhan'ın yeni takımı belli oldu!

Dorukhan'ın yeni takımı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı mağlubiyetleri getirdi

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi: Yarın çok geç, bugün Daum!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Slimani: Fenerbahçe'de oynamak kariyerimin en kötü anısı

Slimani: Tek hatam Türkiye'ye gitmek

Boupendza fırtınası! 4 Fenerbahçe forveti kadar gol attı!

Boupendza bombası!

Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Canlı yayında olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki: Mahvediyorsun bizi ya

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.