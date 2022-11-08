Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Alman devine imzayı atıyor!

Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Devre arasında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmayı kafasına koyan Serdar Dursun için yeni bir iddia ortaya atıldı.

SCHALKE 04 ÇOK İSTİYOR, SERDAR TEKLİFE SICAK

Almanya'da zor günler geçiren Schalke 04 küçülmeye gitti. Ekonomik nedenlerden dolayı kadroda revizyon yapan Alman devi sezon başında Beşiktaş'tan Kenan Karaman'ı transfer etmişti. Şimdi de Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar'a göz koyan Schalke devre arasında transferi bitirmek istiyor. Serdar Dursun'un da Almanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

