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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Alman devine imzayı atıyor!

08.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Devre arasında takımdan ayrılması kafasına koyan milli oyuncu için bu kez Almanya Ligi Bundesliga'dan bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların oyuncusu Kenan Karaman'ı transfer eden Schalke 04 şimdi de Serdar Dursun'a göz dikti.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Alman devine imzayı atıyor!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Devre arasında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmayı kafasına koyan Serdar Dursun için yeni bir iddia ortaya atıldı.

SCHALKE 04 ÇOK İSTİYOR, SERDAR TEKLİFE SICAK

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Almanya'da zor günler geçiren Schalke 04 küçülmeye gitti. Ekonomik nedenlerden dolayı kadroda revizyon yapan Alman devi sezon başında Beşiktaş'tan Kenan Karaman'ı transfer etmişti. Şimdi de Fenerbahçe'nin milli golcüsü Serdar'a göz koyan Schalke devre arasında transferi bitirmek istiyor. Serdar Dursun'un da Almanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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