Fenerbahçe'de Fred geri döndü! Adana Demirspor maçı öncesinde sarı - lacivertlilere müjde...

Fenerbahçe, önce Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Trabzonspor maçından 3-2'lik sonra ise UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. haftasında oynanan Ludogorets karşılaşmasından 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerde sakatlığı bulunan oyuncuların eksikliği bu iki müsabakada dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE'YE MÜJDE

Becao, Fred ve Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği maçlarda ilk puan kayıplarını yaşayan sarı - lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

FRED, TAKIMLA ÇALIŞTI

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun antrenmanda yer alması, Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi. Sosyal medyada yer alan sarı - lacivertli futbolseverler, birçok paylaşım yaptı.

Pazar günü oynanacak maçta İsmail Yüksek kırmızı kart cezası, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.





