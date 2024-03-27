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  4. Fenerbahçe'de Fred krizi! Başkan Ali Koç'un o sözleri yıldız ismi çok rahatsız etti

Fenerbahçe'de Fred krizi! Başkan Ali Koç'un o sözleri yıldız ismi çok rahatsız etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 12:03
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Fenerbahçe'de özellikle Trabzonspor mücadelesi sonrası yaşananlar bardağı taşırırken Başkan Ali Koç ligden çekilme kararının gündemlerinde olduğunu dile getirmişti. Başkanın açıklamaları ve son yaşanan olayların takımdaki bazı yabancı oyuncuları rahatsız ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de 2 Nisan tarihinde ligden çekilme gündemi görüşülmeye hazırlanırken yaşanan bu durum yabancı futbolcuların durumunu da direkt olarak etkileyecek.

EN ÇOK FRED RAHATSIZ

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Ali Koç'un açıklamaları ve yaşananlar sonrası bu durumdan en çok yıldız oyuncu Fred'in rahatsız olduğu öğrenildi.

LİGDEN ÇEKİLME İHTİMALİ...

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Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda önemli bir yer tutan yıldız futbolcu Fred, Kanarya'nın ligden çekilme ihtimali hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı ancak, 31 yaşındaki Sambacı'nın bu gündemden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞME VAR

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Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken, 6 da asist katkısı vermeyi bildi. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta 1 yıl da uzatma opsiyonu olduğu biliniyor.

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