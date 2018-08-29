Fenerbahçe’de Frey ve Reyes gazetecilerin sorularını yanıtladı

Fenerbahçe’de yeni transferlerden Michael Frey ve Diego Reyes için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, her iki transferin de kalıcı olduklarını ifade ederek, “Her ikisi de çok genç, çok değerlenecek iki isim. Haftalardır takıma katılmaları için çalışmalar yapıyoruz. Takıma katıldıkları için çok mutluyuz” dedi.

“Reyes’in sakatlık haberlerine şaşırdım”

Diego hakkında çıkan yalan haberlerin sayısından dolayı çok şaşırdığını söyleyen Comolli, “2015-2016 sezonunda Sociedad'ta oynarken toplam 38 maçın 31'inde yer almış, 2016-2017 sezonunda Espanyol takımında 38 maçın 34'ünde yer aldığını görebiliriz. Bu arada kalan 3-4 maçlık boşluk sebebi de Espanyol'un transferde geç kalmış olmasıdır. 2017-2018 sezonunda Porto'da yaptıklarına bakacak olursak toplam 48 maçın 47'sinde yer aldığını görebiliriz. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

Diego Reyes: “Burada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum”

Fenerbahçe'de olduğunu için mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Diego Reyes, “Cocu beni Dünya Kupası'ndan önce PSV’ye istemişti. Kısmet Fenerbahçe’ye oldu. Serbest oyuncuydum benim için en doğru yerin Fenerbahçe olduğunu biliyordum ve istediğim gerçekleştiği için çok mutluyum. Yanlış haberlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilememe sebebim benim istememiş olmamdı. Mutlu olacağım, başarılı olacağım bir yerde oynamak istedim ve o yüzden buraya geldim. Porto'da bana görev verildiğinde oynuyordum. Oynamama sebebim hocanın tercihiydi. Avrupa'dan Meksika'dan çok teklif geldi ama ben Fenerbahçe’yi tercih ettim. Çünkü burası oynamak istediğim tek kulüp. Fizik olarak kendimi hazır hissediyorum. Tamamen hazır olduğumu söyleyebilirim ama ilk 11'de ne zaman yer alacağımı hoca belirleyecek. İki pozisyonda da oynayabiliyorum, kendimi rahat hissediyorum. Bunun kararını zaman içinde hoca verecek. En çok istediğim şey bu takımla bu sene şampiyonluğu yaşamak” ifadelerini kullandı.