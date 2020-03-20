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Fenerbahçe'de futbolcular antrenmanlarına evden devam edecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs tedbirleri sebebiyle futbolcuların antrenmanlarına evden devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de futbolcular antrenmanlarına evden devam edecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara antrenman malzemesi tedarik edildiği belirtildi.

Futbolcuların evden çalışmalara 23 Mart Pazartesi günü başlayacağının ifade edildiği açıklamada, "Oyuncularımız video sistem eşliğinde bireysel performans uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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