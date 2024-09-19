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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç gelişmesi! Samandıra'ya gitti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 18:02
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, dev derbi öncesi Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç gelişmesi! Samandıra'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Derbi için hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde karşılaşma öncesi Ali Koç gelişmesi yaşandı.

ALİ KOÇ, SAMANDIRA'YA GİTTİ

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya gitti.

Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Acun Ilıcalı fenerbahçe galatasaray
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