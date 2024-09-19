Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç gelişmesi! Samandıra'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Derbi için hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde karşılaşma öncesi Ali Koç gelişmesi yaşandı.

ALİ KOÇ, SAMANDIRA'YA GİTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya gitti.

Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi."