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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollar ayrılıyor

02.06.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'de Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; 2020-2021 sezonunun başında yeniden Sarı Lacivertli takıma dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor.

ALİ KOÇ GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı basın toplantısında bazı oyuncular hakkında isim vermeden göndermede bulunmuştu. Maçlarda ruhsuz tavırları nedeniyle bazı oyuncularını eleştiren Koç, bu oyuncuların gelecek sezon takımda olmayacağını açıklamıştı.

HEM GÖKHAN, HEM CANER GİDİYOR

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre iki yıldız aynı anda takımdan ayrılacak. 36 yaşındaki Gökhan Gönül bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı ve 2 gol, asistlik performansa imza attı. 32 yaşındaki Caner Erkin ise bu sezon gol katkısı yapamadı ama 37 maçta 10 asistlik katkı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
para için feneri zamanında beşiktaşa satan kişilikler Gökhan ve Caneri tekrar takıma alan Ali Koç acil istifa etmeli.üç yılda sıfır başarı ve kadıköyde rakiplere yeniliyor
geçen sene bunları getirirken dedik sana yapma başkan diye çoluk çocuğun maskarası haline getirdin kulübü marcelo boşa çıkıyormuş haberin olsun
fitboldan çok anlamam ama ben canerin oynadığı oyunu hiç beğenmiyorum. Dikkat ediyorum, Canere gelen pasları caner hep isabetsiz ve boşa atıyor

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