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Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafayla

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde toplam 10 gol atan Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafa vuruşlarından geldi.

Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafayla

Sarı-lacivertli futbolcular, ligde dün Trabzonspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmada kafayla 1 gol atarken, diğer kafa vuruşunda top rakibe çarparak ağlara gitti. Yeni sezona flaş transferlerle giren ve kadrosunu baştan aşağıya yenileyen sarı-lacivertliler, hücum hattının yanı sıra savunma bölgesinden de skor katkısı buldu.

Fenerbahçeli futbolcular, attıkları gollerin yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gollerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar imza attı. Sarı-lacivertli takımda atılan 5 kafa golünün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar önemli bir gol silahına dönüştü.

DURAN TOPTAN 7 GOL

Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 haftada özellikle duran toplardaki etkinliğiyle dikkati çekti. Yapılan önemli transferlerin ardından duran topları sonuçlandıran oyuncular kadar kullanan isimlerin de etkinliği göze çarptı.

Sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve Jose Sosa'nın kullandığı duran toplar neticesinde önemli goller bulmayı başardı. Fenerbahçe, geçtiğimiz 6 haftada toplam 10 gol kaydederken, bunların 7'si duran toplardan geldi. Bu süreçte Jose Sosa 2 penaltı golüne imza atarken, Caner Erkin 4 golün hazırlayıcısı oldu.

KAFA GOLLERİNDE SAVUNMA KATKISI

Fenerbahçe, ligde gol sevinci yaşadığı karşılaşmaların tamamında en az bir kafa golüne imza attı. Ligde geride kalan 6 maçın 2'sinde gol atmayı başaramayan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise 10 gole imza attı.

Söz konusu 4 mücadelenin tamamında en az bir kafa golüne sevinen Fenerbahçe, savunmadan da önemli katkı aldı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'üne hücumcular imza koyarken, kalan 2'sine savunmacılar adını yazdırdı.

5 KAFA GOLÜ 5 FARKLI İSİMDEN

Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin imzasını taşıdı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas ve Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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