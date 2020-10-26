Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafayla

Sarı-lacivertli futbolcular, ligde dün Trabzonspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmada kafayla 1 gol atarken, diğer kafa vuruşunda top rakibe çarparak ağlara gitti. Yeni sezona flaş transferlerle giren ve kadrosunu baştan aşağıya yenileyen sarı-lacivertliler, hücum hattının yanı sıra savunma bölgesinden de skor katkısı buldu.
Fenerbahçeli futbolcular, attıkları gollerin yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gollerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar imza attı. Sarı-lacivertli takımda atılan 5 kafa golünün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar önemli bir gol silahına dönüştü.
Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 haftada özellikle duran toplardaki etkinliğiyle dikkati çekti. Yapılan önemli transferlerin ardından duran topları sonuçlandıran oyuncular kadar kullanan isimlerin de etkinliği göze çarptı.
Sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve Jose Sosa'nın kullandığı duran toplar neticesinde önemli goller bulmayı başardı. Fenerbahçe, geçtiğimiz 6 haftada toplam 10 gol kaydederken, bunların 7'si duran toplardan geldi. Bu süreçte Jose Sosa 2 penaltı golüne imza atarken, Caner Erkin 4 golün hazırlayıcısı oldu.
Fenerbahçe, ligde gol sevinci yaşadığı karşılaşmaların tamamında en az bir kafa golüne imza attı. Ligde geride kalan 6 maçın 2'sinde gol atmayı başaramayan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise 10 gole imza attı.
Söz konusu 4 mücadelenin tamamında en az bir kafa golüne sevinen Fenerbahçe, savunmadan da önemli katkı aldı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'üne hücumcular imza koyarken, kalan 2'sine savunmacılar adını yazdırdı.
Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin imzasını taşıdı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa golünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Dimitris Pelkas ve Papiss Cisse kaydetti.
Fenerbahçe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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