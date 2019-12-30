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  4. Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isim belli oldu: Adil Rami

Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isim belli oldu: Adil Rami

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Fransız basını, Fenerbahçe'de forma bulamayan Adil Rami'nin takımdan ayrılacağını yazdı. Yorumcu Rıdvan Dilmen de Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Rami'yi yollarlar" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isim belli oldu: Adil Rami

Ersun Yanal'ın fazla forma şansı vermediği Adil Rami için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa'nın L'Equipe Gazetesi, Adil Rami'nin sarı-lacivertli takımda artık yedeğin de yedeği olarak görüldüğünü ve bu nedenle İstanbul macerasının sona ereceğini ileri sürdü.

RIDVAN DİLMEN: RAMI'Yİ YOLLARLAR

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen de Rami'nin gönderileceğini söyledi. Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Adil Rami'yi yollarlar. Bence kesinlikle stoper alınmalı ama öncelik sol bek" dedi.

Adil Rami'nin gönderileceği iddiaları kısa bir süre önce Ersun Yanal ve Damien Comolli tarafından yalanlanmıştı.

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Fenerbahçe Adil Rami rıdvan dilmen

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