Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isim belli oldu: Adil Rami

Ersun Yanal'ın fazla forma şansı vermediği Adil Rami için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransa'nın L'Equipe Gazetesi, Adil Rami'nin sarı-lacivertli takımda artık yedeğin de yedeği olarak görüldüğünü ve bu nedenle İstanbul macerasının sona ereceğini ileri sürdü.
Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen de Rami'nin gönderileceğini söyledi. Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Adil Rami'yi yollarlar. Bence kesinlikle stoper alınmalı ama öncelik sol bek" dedi.
Adil Rami'nin gönderileceği iddiaları kısa bir süre önce Ersun Yanal ve Damien Comolli tarafından yalanlanmıştı.
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