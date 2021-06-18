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Fenerbahçe'de gözler Paulo Fonseca'ya çevrildi

18.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer alan Paulo Fonseca, Tottenham ile anlaşamadı. Bu durumda gözler yeniden Portekizli hocaya çevrildi.

Fenerbahçe'de gözler Paulo Fonseca'ya çevrildi

Avrupa futbolundaki teknik direktör trafiğinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Özellikle İngiltere’den gelen son haber Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor.

FONSECA İLE TOTTENHAM ARASINDA PÜRÜZ ÇIKTI

Daha önce Tottenham ile anlaştığı bildirilen ve artık resmi olarak açıklanması beklenen Paulo Fonseca, Premier Lig ekibine imza atmaktan vazgeçti. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun duyurduğu gelişmeye göre taraflar son pürüzleri çözemedi.

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TOTTENHAM'IN YENİ HEDEFİ GATTUSOU

Portekizli çalıştırıcı ile İngiliz kulübünün vergilerin ödenmesi konusunda bir uzlaşma sağlayamadıklarını bildiren Di Marzio, Tottenham’ın Fonseca’dan vazgeçerek rotasını Gennaro Gattuso’ya çevirdiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN FONSECA HAMLESİ GELİR Mİ?

Son olarak Roma’yı çalıştıran Paulo Fonseca bir süre öncesine kadar Fenerbahçe’nin en güçlü hoca adayları arasında gösteriliyordu. Bu son gelişme üzerine sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörle yeniden temas kurup kurmayacağı merakla bekleniyor.

RUDİ GARCİA FİORENTİNA'YA DOĞRU

Öte yandan Sky Sports'taki haberde, Fiorentina'nın ise sadece 23 günde yollarını ayırdığı ve Tottenham’a gitmesi beklenen Gennaro Gattuso’nun yerine Fransız Rudi Garcia ile Claudio Ranieri’yi düşündüğü ifade edildi.

(AJANSSPOR)

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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