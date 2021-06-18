Fenerbahçe'de gözler Paulo Fonseca'ya çevrildi

Avrupa futbolundaki teknik direktör trafiğinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Özellikle İngiltere’den gelen son haber Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor.
Daha önce Tottenham ile anlaştığı bildirilen ve artık resmi olarak açıklanması beklenen Paulo Fonseca, Premier Lig ekibine imza atmaktan vazgeçti. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun duyurduğu gelişmeye göre taraflar son pürüzleri çözemedi.
Portekizli çalıştırıcı ile İngiliz kulübünün vergilerin ödenmesi konusunda bir uzlaşma sağlayamadıklarını bildiren Di Marzio, Tottenham’ın Fonseca’dan vazgeçerek rotasını Gennaro Gattuso’ya çevirdiğini duyurdu.
Son olarak Roma’yı çalıştıran Paulo Fonseca bir süre öncesine kadar Fenerbahçe’nin en güçlü hoca adayları arasında gösteriliyordu. Bu son gelişme üzerine sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörle yeniden temas kurup kurmayacağı merakla bekleniyor.
Öte yandan Sky Sports'taki haberde, Fiorentina'nın ise sadece 23 günde yollarını ayırdığı ve Tottenham’a gitmesi beklenen Gennaro Gattuso’nun yerine Fransız Rudi Garcia ile Claudio Ranieri’yi düşündüğü ifade edildi.
(AJANSSPOR)
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