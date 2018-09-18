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Fenerbahçe'de Harun Tekin Cocu ve ekibinin yüzünü güldürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik heyetinin, Konyaspor maçında devleşen Harun Tekin'den çok memnun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Harun Tekin Cocu ve ekibinin yüzünü güldürdü

Konyaspor karşılaşmasından hanesine 3 puan yazdırarak rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de taraftarlar, Eljif Elmas'tan bahsetse de teknik heyet Harun Tekin'e farklı bir gözle bakıyor. Önceki gün oynanan mücadelenin ilk yarısında 1, 2. devresinde de 4 net kurtarış yaparak 3 puanın mimarlarından olan başarılı eldivenin bu performansı, Cocu ve ekibinin yüzünü güldürdü.

ÖZTÜRK MOTİVESİ

Transferin son gününde kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün de tavsiyesi üzerine Bursaspor'dan kadroya katılan Harun hamlesiyle hedefi 12'den vurduklarını belirten sarı-lacivertlilerin teknik heyeti, kendi aralarında yaptıkları durum değerlendirmesinde, "Harun geldiği ilk günden beri önemli katkı sağladı. Saha içi performansı bir yana hem Volkan hem Berke ile olan uyumuyla da takdiri hak ediyor. Onu iyi ki transfer etmişiz. Uzun yıllar kalemizde sorun yaşamayız" ifadelerini kullandılar.

Her iki maça Murat Öztürk'ün mental desteğiyle hazırlanan Harun'a, ısınma esnasında ağabeyi kaptan Volkan Demirel de büyük destek veriyor. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe harun tekin konyaspor

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Harun böyle devam etme bozma sakın.
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