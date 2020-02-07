Fenerbahçe'de Harun Tekin ile yollar ayrılıyor iddiası

Sezon başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Harun’un menajeri bu konuda bazı kulüpler görüşmelere devam ediyor. 30 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılında sona eriyor.

(AKŞAM)

