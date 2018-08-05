Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu göreve geldiğinde takviye yapılmasını istediği bölgelerden bir tanesi de sol bekti.

Ancak şu anda durum değişti. Milli takım kampından sonra bile tatili çalışarak geçiren Hasan Ali Kaldırım, fiziksel olarak takımın en iyi durumda olan futbolcularından birisi oldu. Cocu da sol bek transferini rafa kaldırdı. Herkes Hasan Ali'den bu sezon patlama bekliyor.

(TAKVİM)

