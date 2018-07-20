Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Fulham ile oynanan maçta güzel bir gole imza atan Hasan Ali Kaldırım, Cocu’nun jokerlerinden biri olacak gibi görünüyor.
Aykut Kocaman geçtiğimiz sezon ligde deplasmandaki Trabzonspor maçında öğrencisini orta sahanın ortasında görevlendirmişti.
Cocu ise Hasan Ali’yi antrenmanlarda stoper olarak deniyor. Josef ve Mehmet Topal’ı da savunmanın göbeğinde oynatan Hollandalı teknik adam, milli sol beki bu bölgenin alternatiflerinden biri olarak görüyor. (FANATİK)
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