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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de tüm takıma yapılan korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalara start verilirken, sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün de sürdürdü.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe'de oyuncular idmana 4’erli ve 5’erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı.

(İHA)

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