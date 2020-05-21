Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde çalışan Fenerbahçe'de oyuncular idmana 4’erli ve 5’erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamladı.
(İHA)
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