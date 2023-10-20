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Fenerbahçe'de iki sakatlık peş peşe geldi!

20.10.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, King'in ise sol arka adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de iki sakatlık peş peşe geldi!
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği bildirildi. İki oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.

İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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Serdar Aziz Joshua King fenerbahçe da, yapılan açıklama

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