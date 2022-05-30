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Fenerbahçe'de ikinci Roberto Carlos transferi! Marcelo koptu geliyor...

30.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid’e veda eden Brezilyalı sol bek, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro istedi. İspanyol medyasında da “Marcelo, Jesus’la birlikte F.Bahçe’ye gidecek” denildi.

Fenerbahçe'de ikinci Roberto Carlos transferi! Marcelo koptu geliyor...
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırarak Real Madrid taraftarına veda eden Marcelo'nun F.Bahçe ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. 34 yaşındaki Brezilyalı sol bekin sarılacivertli kulüpten yıllık 3 milyon euro ve imza parası istediği öğrenildi.

"JORGE JESUS'LA BİRLİKTE F.BAHÇE'NİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAK"

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Tek pürüz ise Marcelo'nun ailesinin, çocukların eğitimi için İspanya'da kalmak istemesi. İspanyol medyasında ise Marcelo için "İnanabiliyor musunuz, Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran Marcelo bir ay sonra Jorge Jesus'la birlikte F.Bahçe'nin başarısı için çalışacak" ifadesi kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Marcelo
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