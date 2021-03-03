Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor

Süper Lig’de deplasmanda Trabzonspor’u yenerek kritik süreci atlatan Fenerbahçe rahat bir nefes aldı. Sarı lacivertliler perşembe günü kendi sahasında oynayacağı Antalyaspor’dan 3 puan alarak takımdaki olumlu havayı devam ettirmeyi hedefliyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor karşısında zorunlu değişiklikler yapacak. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz’in sarı kart cezalısı olduğu mücadelede savunmada Attila Szalai- Marcel Tisserand ikilisi görev alacak. Kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in yerine sol bekte Filip Novak forma giyecek. Karadeniz’de takımın iyilerinden olan Gökhan Gönül’de sağ bekteki yerini alacak.

MERT HAKAN'IN YERİNE İSE OZAN TUFAN

Orta sahada Luiz Gustavo bu karşılaşmada da takımdaki yerini alamayacak. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Trabzonspor maçının kahramanlarından Jose Sosa yanında ise sarı kart cezalısı Mert Hakan’ın yerine ise Ozan Tufan görev alacak.

Kanarya'da Erol Bulut fiziksel olarak hazır olmayan Mesut Özil’den vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcu forvet arkasında görev alacak. Sağ kanatta Bright Osayi-Samuel, sol kanatta ise Dimitris Pelkas forma giyecek. Forvette ise bu sezon Süper Lig’de 6 golü bulunan Mame Thiam yine sahada yer alacak.